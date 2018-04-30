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Украинцы возвращаются из Шарм-эль-Шейха в Украину

Самолет в небе
10:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинцы, которые не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха более двух суток по техническим причинам, возвращаются в Украину.

Начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщает, что граждане Украины, которые не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) более двух суток по техническим причинам, возвращаются на родину.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле", - написал В.Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник утром.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter: "По поручению президента круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь из отдыха в Египте. Способствуем размещению и обновлению графику авиарейсов. Считаю, что наши туроператоры имеют будущее сделать выводы из сложившейся ситуации".

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Новости Украины, Возвращение в Украину, Египет, Задержка, Отдых, Украинцы, Шарм-эль-Шейх.
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