Украинцы возвращаются из Шарм-эль-Шейха в Украину

Начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщает, что граждане Украины, которые не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) более двух суток по техническим причинам, возвращаются на родину.

"Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле", - написал В.Кирилич в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник утром.

Українці, що затрималися в Шарм-ель-Шейху, повертаються на Батьківщину. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine pic.twitter.com/9YW0zg7zms — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин написал в Twitter: "По поручению президента круглосуточно работаем, чтобы помочь нашим гражданам вылететь из отдыха в Египте. Способствуем размещению и обновлению графику авиарейсов. Считаю, что наши туроператоры имеют будущее сделать выводы из сложившейся ситуации".