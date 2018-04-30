https://telegraf.com.ua/files/2018/04/1462120204_27-150x90.jpg Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4037899-v-polshe-utonuli-bratya-bliznetsyi-iz-ukrainyi.html
В Польше утонули братья-близнецы из Украины
Новости Украины: На юго-западе Польши возле химического предприятия "Полице" в канале утонули 23-летние братья-близнецы из Украины.
Два украинца утонули в субботу вечером в канале возле химического предприятия "Полице" в Западнопоморском воеводстве Польши (юго-запад страны). По информации радио "Щецин", погибшие являются родными братьями.
Как сообщается, братья отдыхали на берегу реки и решили искупаться. Когда они начали тонуть, очевидцы вызвали полицию и спасателей. Водолазы через полтора часа нашли мужчин. Несмотря на попытки реанимации, их спасти не удалось.
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По информации местных СМИ, погибшие братья были близнецами 23-летнего возраста.
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