В Польше утонули братья-близнецы из Украины

Два украинца утонули в субботу вечером в канале возле химического предприятия "Полице" в Западнопоморском воеводстве Польши (юго-запад страны). По информации радио "Щецин", погибшие являются родными братьями.

Как сообщается, братья отдыхали на берегу реки и решили искупаться. Когда они начали тонуть, очевидцы вызвали полицию и спасателей. Водолазы через полтора часа нашли мужчин. Несмотря на попытки реанимации, их спасти не удалось.

По информации местных СМИ, погибшие братья были близнецами 23-летнего возраста.