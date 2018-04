Украинский МИД осуждает события в Кабуле

Министерство иностранных дел Украины осуждает террористический акт в Кабуле.

Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Решительно осуждаем террористический акт в Кабуле. Много убитых и раненых, в том числе 6 журналистов KIA. Наши искренние соболезнования семьям", - написала она.

Strongly condemn terror attack in Kabul. Many killed and wounded, including 6 journalists KIA. Our sincere condolences to families

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 30 апреля 2018 г.