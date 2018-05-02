Минсоцполитики предупреждает о необходимости переоформления субсидий

Около 15% получающих субсидии граждан должны будут обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидий в связи с введением новых правил, однако подавляющему большинству государственная помощь будет переназначена в автоматическом режиме, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Все, кто нуждается в помощи от государства, будут и дальше ее получать. Подавляющему большинству граждан субсидии на следующий отопительный сезон будут переназначены автоматически. Обратиться в органы соцзащиты надо лишь отдельным категориям граждан, которые подпадают под новые критерии, которые введены для подчистки адресности субсидий и предотвращения распространенных злоупотреблений. Например, семья купила автомобиль возрастом менее 5 лет. До последнего времени такая покупка не была критерием для назначения или отмены субсидии. Теперь надо внести это в декларацию и подать в органы социальной защиты новое заявление", - заявляет директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

По его словам, по предварительным расчетам, количество людей, которым может понадобиться обращение в органы соцзащиты, составляет около 15-20% всех получателей субсидий. "Этим людям просто надо обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов - заявление и декларацию - чтобы определить право на субсидию. Тем, у кого состояния не меняются, кто ничего не покупал, и в составе семей нет работоспособных лиц, которые декларируют отсутствие дохода, - право на субсидию сохранится автоматически. Им обращаться к органам соцзащиты, повторяю, не нужно", - заявил представитель Минсоцполитики.

"Мы будем защищать и дальше тех, кто нуждается в помощи. Но государство не будет платить за тех, кто имеет скрытые состояния или работает в теневом секторе. Это нарушение принципов социальной справедливости", - подчеркнул В.Музыченко.

В Минсоцполитики напоминают, что уже в следующем отопительном сезоне субсидии будут оказываться "живыми деньгами", то есть их получатели смогут оставлять себе сэкономленные в результате расчетливого потребления средства, таким образом, монетизация станет дополнительным стимулом для энергоэффективности.

ведомстве также напомнили, что Кабмин одобрил решение о внесении ряда изменений в программу субсидирования для сокращения случаев злоупотреблений.

"Отныне если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и автомобиля, предоставленного органом социальной защиты населения, субсидию не будут назначать. Кроме того, доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, теперь необходимо будет также указывать в декларациях о доходах - в новой графе "другие доходы", - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что не будут оформляться субсидии владельцам жилья, "которое выходят за рамки среднестатистического и относятся к категории "премиум класса", на основании того, что в таком жилье иногда прописывали одиноких пенсионеров, на которых также оформлялись субсидии. "С 1 мая 2018 года действует новое правило: субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома - 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей. Владельцы такой жилой площади будут оплачивать услуги в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также в Минсоцполитики отмечают новые правила для украинцев, которые работают за рубежом, но при этом обращаются по назначению субсидий, декларируя нулевые доходы. "Теперь тем, кто является действительно безработным, необходимо будет стать на учет в центр занятости. А тем людям работоспособного возраста, кто претендует на субсидию, но не регистрируется как безработный, потому что в действительности работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривень. В Минсоцполитики убеждены, это будет стимулировать украинцев к официальному трудоустройству", - отметили в ведомстве.

С целью стимулирования энергосбережения также с 1 мая 2018 года социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и будет составлять 4,5 куб.м. на 1 кв.м. площади, электроотопление - 30 кВт-час на 1 кв.м. площади. При назначенной субсидии на сверхурочную площадь жилья, норма может быть увеличена не более чем на 30%.

Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидию без договора аренды жилья лишь на основании заявления и декларации с указыванием состава домохозяйства. Заявление станет поводом для обследования материально-бытовых условий, а сам акт об обследовании - основанием для назначения субсидии.

Упрощена процедура получения субсидий для жителей объединенных территориальных общин: ОТГ получают право принимать от граждан документы для оформления субсидии для передачи их органам социальной защиты населения. Механизм повторяет практику обращений в сельские и поселковые советы.

Правительство также намерено провести премирование домохозяйств за экономию ресурсов по итогам минувшего отопительного сезона. "Как и в прошлом году, под монетизацию подпадают сэкономленные домохозяйствами 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа. В денежном эквиваленте это почти 700 гривен. Субсидиантам, которые экономно использовали ресурсы, надо так же - до 1 сентября - подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность", - говорится в сообщении.

Информацию о наличии экономии получатели субсидии могут отслеживать в своей платежной квитанции или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления. Избрать способ получения средств нужно будет самостоятельно.