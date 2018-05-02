Командующий Наев назвал главное отличие ООС от АТО

Необходимость проведения операции объединенных сил вызвана тем, что часть территории Донбасса фактически оккупирована российскими войсками, заявляет командующий объединенных сил Сергей Наев.

"Главное отличие (ООС от антитеррористической операции - ред) в том, что операция объединенных сил является военной операцией. Тому есть свои причины. Сейчас мы имеем дело не только с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", которые Верховная Рада признала террористическими организациями. Очевидно, что речь идет об оккупации части нашей территории де-факто российскими оккупационными войсками", - сказал С.Наев на брифинге в среду в Краматорске.

Он пояснил, что первый и второй армейские корпуса т.н."ДНР" и "ЛНР" являются классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам вооруженных сил РФ. Командующий отметил, что эти корпуса подчинены и находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

"Оба корпуса входят в состав 8-ой армии, оттуда же получают вооружение, боеприпасы, топливно-смазочные материалы, денежное содержание и продовольствие. Все должности - от командира роты и выше – в этих формированиях укомплектованы российскими офицерами. Не доверяет российское командование местным предателям", - рассказал С.Наев.

Он также отметил, что эти подразделения комплектуются российскими "отпускниками", "добровольцами" из числа осужденных преступников и российскими националистами, которых вербуют для участия в войне в Украине.

"Таким образом, мы имеем дело с российской агрессией", - резюмировал С.Наев.

Ответ на возможные провокации со стороны боевиков будет жестким, обещает командующий объединенных сил Сергей Наев.

"Для меня, как для командующего, одной из главных задач является прекращение безнаказанных обстрелов украинских позиций, что приводит к гибели наших солдат. Ответ на такие провокации будет жестким и неотвратимым", - сказал он на брифинге в среду в Краматорске.

С.Наев также отметил, что выполнение Минских соглашений не лишает объединенные силы права на самозащиту и реагирование на действия террористов всеми доступными средствами.

По его словам, военная деятельность будет сопровождаться апробацией и дальнейшим внедрением новейших систем автоматизированного управления войсками.