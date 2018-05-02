Прогноз погоды на 3 мая: в Украине будет жарко

В ближайшие сутки, 3 мая, в Украине сохранится сухая и жаркая воздушная масса, осадки не предвидятся, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, в восточных областях и в Карпатах 4-9° тепла, днем 25-30°.

В западных областях ясно, температура ночью +12...+14°, днем около +27...+29°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28...+30°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +12...+14°, днем +27...+29°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +11...+13°, днем около +26...+28°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +6...+8°, днем +25...+27°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +12...+14°, днем около +28...+30°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму ясно, температура ночью +13...+15°, днем +27...+29°.

В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве 3 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1934 году, самая низкая ночью – на отметке 0,8 градусов мороза в 1935 и 1965 годах.