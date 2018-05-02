Омелян поделился впечатлениями от поездки в плацкарте УЗ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян после поездки из Киева в Мариуполь в плацкарте "Укрзализныци" пожаловался на отсутствие кондиционирования и вакуумных туалетов в поезде, однако отметил чистую постель, помытые вагоны и любезность проводников.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Путешествие в плацкарте "Укрзализныци" было нормальным, во время инспекции вагонов запах свежей краски, как в анекдоте, не преследовал. Постель свежая и чистая, вагоны помытые, проводники любезны. СВ-вагон новый, после капитального ремонта, купе и плацкарт обычные, просто чистые. Единственное, что смущает - отсутствие кондиционирования (при +27 еще терпимо, выше - точно нет) и туалеты, в унитазе которых видно шпалы (сколько бы ни стоили вакуумные туалеты, так быть не должно)", - сказал Омелян.

В то же время, министр заверил, что глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов о путешествии узнал уже после отправления поезда и никаких спецмероприятий не предпринимал.

"Верю, что такое же чистое белье и помытые вагоны будут постоянно", - отметил чиновник.

Также, Омелян сообщил, что договорился с "Укрзализныцей" на следующей неделе провести очередное заседание с общественными активистами, где должны утвердить удобные пассажирские графики курсирования поездов, в том числе ускорение на участке Киев-Мариуполь.

При этом, чиновник заявил о необходимости включения вагона-ресторана в состав поезда Киев-Мариуполь.

"А пока мы проводим совещания, целесообразно привлечь к этому поезду вагон-ресторан, чтобы пассажиры смогли после отбытия из Киева в 19:00 и до прибытия в Мариуполь в 11:45 поужинать/позавтракать вкусными блюдами, а не покупать с рук неизвестно что на коротких остановках", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, в конце октября 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в ближайшие месяцы будет улучшено железнодорожное сообщение из Мариуполя и обновлен подвижной состав "Укрзализныци". В свою очередь и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что в 2018 году планируется обновить все вагоны этого направления.

Также, глава "Укрзализныци" Кравцов заявил, что планируется обновить 400-500 спальных пассажирских вагонов до конца 2018 года, что составляет одну шестую часть всего эксплуатируемого парка.

В конце апреля 2018 года Гройсман поручил правлению "Укрзализныци" ежемесячно ездить на поездах компании по всей Украине с целью проверки качества услуг.