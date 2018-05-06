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ЮНИСЕФ: Двести тысяч детей на Донбассе учатся на фоне боевых действий

ЮНИСЕФ
01:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: С начала учебного года в ЮНИСЕФ наблюдали шесть случаев, когда бывшие здания школ были заняты военными.

Двести тысяч школьников вынуждены учиться в военной среде на фоне боевых действий на востоке Украины, сообщают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже более четырех лет", - подчеркнула глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Как отмечается в информации организации, за последние четыре года конфликта в Украине уничтожены и повреждены сотни школ. В частности, в течение последних 16 месяцев как минимум 45 школ.

"ЮНИСЕФ и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов или школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", – говорится в обнародованном в субботу сообщении Детского фонда ООН.

В ЮНИСЕФ отметили, что угрозой для детей являются расположенные с обеих сторон линии разграничения на Донбассе военные объекты, в частности, склады боеприпасов и контрольно-пропускные пункты.

"Дети боятся обстрелов, и учителя пытаются успокаивать их, но это очень трудно. Детям трудно справиться с этим, потому что они нервничают и испытывают стресс" – рассказала директор школы №2 в г.Красногоровка Елена Михацкая.

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Новости Украины, Джованна Барберис, Донбасс, Новости Украины, Украина, ЮНИСЕФ.
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