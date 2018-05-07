В Румынии украинцы попали в ДТП

Шесть граждан Украины пострадали в результате ДТП на автомагистрали в Румынии, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В понедельник в 6.00 на трассе международного сообщения DN 2 произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть граждан Украины", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В.Кирилич подчеркнул, что, согласно оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила (Brăila), автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем.