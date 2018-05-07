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В Румынии украинцы попали в ДТП

ДТП
17:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В Румынии автобус с украинскими туристами в понедельник, 7 мая, попал в ДТП, в результате чего пострадали шестеро наших соотечественников.

Шесть граждан Украины пострадали в результате ДТП на автомагистрали в Румынии, сообщил официальный представитель департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"В понедельник в 6.00 на трассе международного сообщения DN 2 произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть граждан Украины", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В.Кирилич подчеркнул, что, согласно оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила (Brăila), автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Румыния.
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