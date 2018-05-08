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Прогноз погоды 9 мая в Украине: жара, грозы и дождь

Прогноз погоды на 9 мая в Украине
14:24 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Синоптики прогнозируют в ближайшие дни в Украине жаркую погоду и небольшие дожди.

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять поле пониженного атмосферного давления и теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В южной части, западных, Винницкой и Житомирской областях дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с; на остальной территории кое-где небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 23-28°, в южной части и местами в Карпатском регионе 17-22°.

В западных областях дождь, гроза, температура ночью +11...+13°, днем около +23...+25°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах гроза, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +24...+26°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины солнечно. Температура ночью +11...+13°, днем +23...+25°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины без осадков, температура ночью +12...+14°, днем около +23...+25°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +13...+15°, днем +243...+26°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины гроза, температура ночью +13...+15°, днем около +22...+24°. Ветер восточный, 5-10 м/с.

В Крыму гроза,  температура ночью +13...+15°, днем +22...+24°. 

В Киеве 9 мая без осадков, лишь во второй половине дня местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +14...+16°, днем +26...+28°.

Грозы и ливни: украинцам еще на два дня обещают неустойчивую погоду

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985 г., самая низкая ночью -1,6° в 1909 г.

10 мая ночью в южной части, днем в Украине, кроме севера Левобережья, местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 20-26°.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

8 мая температура воды в Черном и Азовском морях была 19-21°; в Днепре возле Киева 18°.

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Новости Украины, 9 мая в Украине, Грозы, Дожди, Погода на 9 мая, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 9 мая в Украине.
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