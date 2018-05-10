Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 10.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов
Гройсман пожаловался на качество 3G и назначил проверку всех операторов
Новости: Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
Новости: Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Как Шахтер отмечал победу в Кубке Украины (Фото)
Новости: Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"
Сегодня состоится второй полуфинал "Евровидения 2018"
X

В Укрзализныци рассказали подробности о видеокамерах в поездах

Видеокамеры будут с двух сторон коридора в вагоне и в тамбуре
11:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости Украины: "Укрзализныця" намерена установить системы видеонаблюдения в обновленных пассажирских вагонах.

Для контроля за порядком "Укрзализныця" планирует установить системы видеонаблюдения в пассажирских вагонах, прошедших капитально-восстановительный ремонт (КВР).

Как сообщила пресс-служба компании, система видеонаблюдения будет состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения будет установлен в служебном вагоне проводника.

"Указанное оборудование не является новшеством для "Укрзализныци": оно уже установлено в некоторых пассажирских поездах. Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник из служебного купе будет видеть весь вагон", - отмечает компания.

Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации, усилить контроль за недопущением перевозки безбилетных пассажиров.

Филиал "Укрзализныци" - "Пассажирская компания" – в системе ProZorro уже объявил тендер на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения. Их поставка должна состояться к концу текущего года. Заявки для участия принимаются до 18 мая. Аукцион запланирован на 25 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года 29 пассажирских вагонов парка "Укрзализныци" прошли капитально-восстановительный ремонт. Они уже курсируют на маршрутах в составе фирменных поездов первого и второго класса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Видеонаблюдение, Капитально-восстановительный ремонт, Поезда, Укрзализныця.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Президент: Украинская армия вооружена еще не идеально, но лучше за всю историю В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне ГПСУ: Задержанных в Крыму украинских рыбаков могут обвинить в терроризме

Последние новости

На Закарпатье произошел оползень: есть разрушения Вблизи Варшавы жестоко избили трех украинцев Смешно до слез: милые девушки решили развлечься
Сегодня читают
01 Джемилев назвал два сценария возвращения Крыма Украине
02 Супрун развенчала еще один миф
03 Слова Хацкевича после поражения в финале Кубка Украины
04 Грядет буря: киевлян в ближайшие часы ожидает гроза
05 "Шахтер" - победитель Кубка Украины
Новости сегодня
12:50 Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год
12:44 Бокс. Объявлены первые участники второго сезона WBSS
12:41 Президент Португалии ветировал закон о смене пола в официальных документах
12:34 До появления Луны у Земли было множество нестабильных спутников
12:32 Наглые девушки в метро, которым плевать на окружающих
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Нефть дорожает из-за выхода США из ядерной сделки с Ираном
Новости: Жаркий май: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
Новости: Супрун развенчала еще один миф
Супрун развенчала еще один миф
Новости: Миранда Керр стала мамой во второй раз
Миранда Керр стала мамой во второй раз
Добавить комментарий
0