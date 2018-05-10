В Укрзализныци рассказали подробности о видеокамерах в поездах

Для контроля за порядком "Укрзализныця" планирует установить системы видеонаблюдения в пассажирских вагонах, прошедших капитально-восстановительный ремонт (КВР).

Как сообщила пресс-служба компании, система видеонаблюдения будет состоять из трех видеокамер и монитора. Видеокамеры планируется установить с двух сторон коридора вагона и в тамбуре. Монитор для наблюдения будет установлен в служебном вагоне проводника.

"Указанное оборудование не является новшеством для "Укрзализныци": оно уже установлено в некоторых пассажирских поездах. Видеонаблюдение дает возможность усилить порядок в поездах, поскольку проводник из служебного купе будет видеть весь вагон", - отмечает компания.

Кроме того, сохраненное видео поможет объективно расследовать возможные конфликтные ситуации, усилить контроль за недопущением перевозки безбилетных пассажиров.

Филиал "Укрзализныци" - "Пассажирская компания" – в системе ProZorro уже объявил тендер на закупку 100 комплектов систем видеонаблюдения. Их поставка должна состояться к концу текущего года. Заявки для участия принимаются до 18 мая. Аукцион запланирован на 25 июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года 29 пассажирских вагонов парка "Укрзализныци" прошли капитально-восстановительный ремонт. Они уже курсируют на маршрутах в составе фирменных поездов первого и второго класса.