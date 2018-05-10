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Вблизи Варшавы жестоко избили трех украинцев

Полицейские в Польше
11:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Под Варшавой неизвестные совершили нападение на трех украинцев и жестоко избили одного из них бейсбольными битами, он в больнице с проломанным черепом.

В селе Глоскув близ Варшавы группа неизвестных напала на трех граждан Украины и жестоко избила одного из них. Нападавшие били своих жертв бейсбольными битами. Одного из трех украинцев агрессоры очень сильно избили. Мужчина попал в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него случился эпилептический приступ, передает Польское радио.

Как сообщает издание Gazeta Wyborcza, трое украинцев, которых зовут Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Глоскуве. Им от 45 до 52 лет.

"Мужчины спокойные, вежливые и доброжелательные, никогда ни с кем не конфликтовали", – рассказал изданию их коллега с работы.

Украинцы арендуют жилье в Глоскуве. 3 мая они пошли в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый мужчина. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Со временем ситуация начала развиваться серьезнее.

"По их словам, мужчина сказал, что знает, где они живут. Он достал телефон и куда-то позвонил", – рассказал сотрудник пострадавших.

Названо количество украинцев, работающих в Польше

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно загородили две машины, из которых вышло 6-7 мужчин. Нападавшие вытащили из багажников бейсбольные биты и набросились с ними на украинцев. Двоим удалось убежать. Однако Николаю не повезло. Бандиты поймали его и жестоко избили.

Во время избиения у мужчины случился эпилептический приступ. В больницу его привезли с проломленным черепом, множественными кровоизлияниями и откушенным языком. Мужчина также был нетрезв, а потому в таком состоянии допросить его не смогли. Об инциденте сообщили в полицию.

Правоохранители продолжают розыск нападавших и пока не раскрывают подробности обстоятельств инцидента. Собранный материал до сих пор также пока не позволяет утверждать, произошло ли нападение на национальной почве.

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Новости Украины, Нападение на украинцев в Польше, Побили бейсбольными битами, Проломанный череп, Украинца побили в Польше.
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