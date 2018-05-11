На грязные вагоны можно будет пожаловаться на "горячую линию"

ПАО "Укрзализныця" планирует обновить горячую линию "Чистота в поездах", чтобы оперативно получать информацию от пассажиров об уборке вагонов.

Об этом рассказал в пятницу журналистам и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов после инспекции новой технологии уборки поездов на столичном железнодорожном вокзале, сообщает корреспондент.

"Мы планируем обновить нашу горячую линию "Чистота в поездах", создать оперативный call-центр для того, чтобы улучшить обратную связь с пассажирами", - сказал Кравцов.

По его словам, такая линия будет открыта в ближайшее время.