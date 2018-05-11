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На грязные вагоны можно будет пожаловаться на "горячую линию"

Вагон УЗ
17:42 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Грязь в поездах: украинцы смогут жаловаться на "горячую линию" из-за ненадлежащего интерьера вагона поезда.

ПАО "Укрзализныця" планирует обновить горячую линию "Чистота в поездах", чтобы оперативно получать информацию от пассажиров об уборке вагонов.

Об этом рассказал в пятницу журналистам и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов после инспекции новой технологии уборки поездов на столичном железнодорожном вокзале, сообщает корреспондент.

"Укрзализныця" проведет эксперимент с питанием в поездах

"Мы планируем обновить нашу горячую линию "Чистота в поездах", создать оперативный call-центр для того, чтобы улучшить обратную связь с пассажирами", - сказал Кравцов.

По его словам, такая линия будет открыта в ближайшее время.

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Новости Украины, "Чистота в поездах", Вагоны, Горячая линия, УЗ, Украина, Укрзализныця.
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