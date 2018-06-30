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В МИД Украины посоветовали украинцам, как выбрать туроператора

Аэропорт
09:42 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации украинцам по выбору надежного туроператора и что делать, если сложились непредвиденные обстоятельства.

В Министерстве иностранных дел в очередной раз призвали украинцев тщательно планировать свои путешествия за границу и внимательно выбирать туроператора. Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины после того, как сотни украинских туристов не смогли вылететь из Туниса.

"В связи с задержкой вылета нескольких сотен украинских туристов из Туниса и неспособностью туристического оператора своевременно вернуть граждан Украины на Родину Министерство иностранных дел Украины повторно призывает граждан Украины, которые планируют путешествия за границу, принять во внимание следующие рекомендации:

  • тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;
  • внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;
  • внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;
  • учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;
  • зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу ("ДРУГ" http://friend.mfa.gov.ua/#/), который является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости - розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом http://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

Если в международном аэропорту сложились непредвиденные обстоятельства, в МИД рекомендуют принять следующие меры:

  • безотлагательно установить и поддерживать связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими службами аэропорта, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказании медицинской и иной необходимой помощи;
  • информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;
  • безотлагательно позвонить на "горячую линию" посольства или консульства в стране пребывания аэропорта или на круглосуточную "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

"Консульская служба МИД Украины, Посольство Украины в Тунисе, МЭРТ и Мининфраструктуры прилагают усилия, чтобы граждане Украины как можно скорее вернулись на родину", - говорится в заявлении.

В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов

Ранее стало известно, что около 300 украинских туристов вторые сутки находятся в аэропорту Монастир и не могут вылететь из Туниса домой: по их утверждению, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан в Украину.

В МИД Украины заявили, что авиаперевозчик пытается урегулировать проблему, а на место нахождения украинских туристов выехал консул.

В свою очередь компания-туроператор Oasis Travel ответственность за сложившуюся ситуацию с рейсами авиакомпании "Bravo Airways" возложила на авиаперевозчика.

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Вечером 29 июня глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что все украинские туристы, которые ожидают вылета из Туниса, вернутся домой в течение суток.

Омелян сообщил, что Мининфраструктуры "вводит эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля".

Позже начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич написал в Twitter, что организационные вопросы вылета части украинских туристов из Туниса были решены.

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