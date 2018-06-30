ГПСУ с начала года задержала 700 человек, разыскиваемых Интерполом

С начала 2018 года украинские пограничники обнаружили около 700 человек, разыскиваемых Интерполом, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

”С начала 2018 года сотрудники пограничного ведомства реализовали более тысячи срабатываний базы данных Интерпола, среди которых около 90 в отношении транспортных средств и почти 700 – в отношении разыскиваемых лиц”, - говорится в сообщении.

В частности, вчера в аэропорту «Одесса» сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и задержали иностранца, который находился в международном розыске. Во время оформления пассажиров рейса «Тбилиси - Одесса» в отношении гражданина Грузии сработала международная база данных Интерпола.

Как выяснили военнослужащие Одесского отряда, мужчину разыскивали правоохранительные органы Армении за нарушение действующего законодательства.