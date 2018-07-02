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Корреспондента "Дождь" все-таки пустили в Украину

Алексей Коростелев
19:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева все-таки пустили в Украину

Корреспондента российского телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, которому ранее в понедельник Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну, спустя несколько часов впустили в Киев.

"После 10 часов гуляний по аэропорту и кучи писем и публикаций, меня впустили в Киев", - написал А.Коростелев на своей странице в Фейсбуке в дополнение к своему посту о том, что его не пускают в Украину.

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Ранее корреспондент выложил фотокопию решения об отказе в пересечении госграницы, принятом в отделе пограничной службы "Борисполь", согласно которому гражданину РФ А.Коростелеву отказано во въезде в страну, так как он "не может подтвердить цель запланированного пребывания на территории Украины; нет достаточного финансового обеспечения".

А.Коростелев так отреагировал на данное решение: "…депортируют из Киева из-за того, что я нищий. Чтобы въехать на территорию Украины теперь, как оказалось, надо иметь при себе не менее 50 баксов на день (еду на неделю…). Как они узнали, что у меня нет этих денег на карте - не знаю".

 

"Вторая причина, указанная в решении о депортации, - отсутствие приглашения. Враньё. Ехал на стажировку - все было при себе, включая обратный билет и бронь в отеле. Это при том, что я бывал в Киеве дважды и проходил контроль на границе без обратного билета, брони, приглашений", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам корреспондента, его отвели в транзитную зону, где он должен ждать обратный рейс до Кишинева (откуда прибыл в Украину), который оплатила украинская сторона.

На сайте "Дождя" указано, что А.Коростелев ехал на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation).

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Новости Украины, Алексей Коростелев, ГПСУ, Дождь, Корреспондента Дождь.
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