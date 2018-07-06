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В ОБСЕ обеспокоены ухудшением свободы СМИ

ОБСЕ
00:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Арлем Дезир призвал всех, прежде всего правительства, полностью выполнять принятые на себя обязательства по защите свободы слова и свободы СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что обеспокоен ухудшением свободы средств массовой информации в регионе ОБСЕ.

Об этом он заявил в докладе Постоянному совету ОБСЕ в Вене в годовщину своего назначения на эту должность.

"Сегодня в регионе ОБСЕ более 150 журналистов находятся в тюрьме за исполнение своих обязанностей", - сказал представитель.

Дезир пообещал продолжать призывать власть освобождать журналистов, и уважать независимость и работу средств массовой информации.

По его словам, работникам СМИ угрожают поджогами и физическим насилием, включая убийство. Кроме того, Дезир напомнил, что в прошлом году в регионе ОБСЕ было убито 12 медиаработников.

Также он призвал государства-участников обеспечить свободу в интернете, чтобы оставалось пространство для плюраллистических обсуждений и информации. "Кто-то может не соглашаться, но это обязанность демократии - принимать, уважать и защищать разнообразие и свободу всех голосов", - подчеркнул представитель.

В течение первого года своего пребывания в должности Дезир вмешался в 371 дело относительно нарушения прав свободы СМИ в 40 государствах-участниках, в частности, посетил 28 государств - членов ОБСЕ. Его Офис сделал 14 юридических осмотров в 12 государствах-участниках; организовал 4 конференции, чтобы обеспечить платформу для ключевых дискуссий представителей правительства, гражданского общества, академических кругов и медиа-сообщества по укреплению свободы медиа. Дезир поздравил освобождение в прошлом году 14 журналистов, о которых он регулярно говорил перед соответствующими органами власти.

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Новости Украины, Арлем Дезир, ОБСЕ, Свобода СМИ, СМИ.
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