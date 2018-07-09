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НАПК прокомментировало факты звонков декларантам с "левых" номеров

Е-декларирование
16:52 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: В НАПК стало известно о фактах звонков субъектам декларирования якобы от имени работников аппарата Национального агентства.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции предупредили, что не уточняют никакой информации из электронной декларации по телефону.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

НАПК внесло предписание Кличко

"Обращаем Ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства с субъектами декларирования происходит исключительно в рамках полномочий, объяснения относительно задекларированных сведений запрашиваются в официальной письменной форме. Любая другая связь осуществляется с субъектами декларирования по телефону или электронному адресу аппарата Национального агентства, указазанным на официальном веб-сайте НАПК", - заметили в Национальном агентстве.

"Звонки осуществлялись с целью вроде бы уточнения информации, указанной в их декларациях", - добавили в агентстве.

Как ранее также сообщалось, в НАПК начали проверки электронных деклараций топ-чиновников.

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Новости Украины, Декларанты, Е-декларирование, НАПК, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
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