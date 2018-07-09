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Геращенко обратилась в Красный Крест по заключенным в РФ и ОРДЛО

МККК
22:58 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: И.Геращенко просит МККК проверить условия содержания и состояние здоровья украинцев, заключенных в РФ на оккупированных территориях

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к директору по операционному управлению Международного Комитета Красного Креста Доминику Стилхарту с просьбой проверить условия содержания и состояние здоровья украинских заключенных в РФ и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

"Встретилась с директором по операционной деятельности МККК Домиником Стилхарт. Ключевые темы встречи: доступ МККК в тюрьмы на оккупированных территориях, в украинском в тюрьмах РФ, к поиску пропавших, активизация дел по гуманитарному разминированию, помощь в решении гуманитарных проблем украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии РФ на Донбассе", - написала она на совей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

В частности, по ее словам, обсуждалась помощь в сферах здравоохранения, улучшения жилищных условий и восстановления инфраструктуры на Донбассе, в том числе и объектов критической инфраструктуры, продовольственная помощь пострадавшим, информирования об угрозах минной безопасности, поддержка родственников пропавших.

"Также обсудили восстановление моста в Станице Луганской, этот проект реализуется при участии МККК. Хочется, чтобы мост таки реконструировали до начала зимы", - отметила И.Геращенко.

Она отметила, что особое внимание было уделено заложникам и политзаключенным, которые "содержатся в полной изоляции, без допуска независимых врачей и представителей международных гуманитарных миссий".

"Напомнила, что несмотря на договоренности президентов Порошенко (президента Украины Петра Порошенко - ред) и Путина (президента РФ Владимира Путина - ИФ), омбудсвумен Л.Денисову так и не допустили к политзаключенным. Обратилась к МККК с просьбой приложить усилия и твердости, и проверить условия содержания и состояние здоровья О.Сенцова, А.Кольченко, В Балуха, С.Клыха, А.Шумкова и других, в РФ и на оккупированном Крыму и Донбассе", - написала она.

И.Геращенко напомнила, что украинец Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку уже 113 дней, Олег Сенцов – 57-й, также голодает Станислав Асеев, Станислав Клых. "И мы ничего не знаем об их реальном состоянии", - отметила первый вице-спикер Рады.

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Новости Украины, Донбасс, Заключенные, Ирина Геращенко, Красный Крест, МККК, ОРДЛО.
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