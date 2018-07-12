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Протесты под Радой набирают оборот: депутатов не выпускают из парламента

Протесты под Верховной Радой
20:01 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В стычки включились владельцы авто на еврономерах, требующие от Андрея Парубия рассмотреть законопроект о снижении акциза на растаможку машин.

Активисты организации "АвтоЕвроСила" перекрыли выходы с территории парламента, не выпускают депутатов и призывают спикера Андрея Парубия продолжить заседание для выполнения их требований.

В частности, протестующие перекрыли выходы через забор в сторону Европейской площади и улицы Шелковичной.

Кроме того, протестующие столпились у выхода из здания парламентских комитетов на улице Садовой. Здесь полиция не дает им заблокировать один выход, но сотрудники парламента не имеют возможности покинуть помещение.

Протестующие штурмуют Киевсовет

На сцене, установленной на площади Конституции, они призвали спикера продолжить заседание.

Как сообщалось ранее, глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина рассказала о предложениях по снижению акциза на ввоз автомобилей и возможные новые ставки.

12 июля ВР планировала рассмотреть законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин и среди требований владельцев авто на еврономерах. Однако на заседании сегодня их так и не рассмотрели.

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Все по теме:

Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Еврономера, Протесты, Растаможка.
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