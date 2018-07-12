Протесты под Радой набирают оборот: депутатов не выпускают из парламента

Активисты организации "АвтоЕвроСила" перекрыли выходы с территории парламента, не выпускают депутатов и призывают спикера Андрея Парубия продолжить заседание для выполнения их требований.

В частности, протестующие перекрыли выходы через забор в сторону Европейской площади и улицы Шелковичной.

Кроме того, протестующие столпились у выхода из здания парламентских комитетов на улице Садовой. Здесь полиция не дает им заблокировать один выход, но сотрудники парламента не имеют возможности покинуть помещение.

На сцене, установленной на площади Конституции, они призвали спикера продолжить заседание.

Как сообщалось ранее, глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина рассказала о предложениях по снижению акциза на ввоз автомобилей и возможные новые ставки.

12 июля ВР планировала рассмотреть законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин и среди требований владельцев авто на еврономерах. Однако на заседании сегодня их так и не рассмотрели.