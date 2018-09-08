Украина, Общество https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4461772-upts-mp-otreagirovala-na-naznachenie-vselenskim-patriarhom-ekzarhov-v-kiev.html
УПЦ МП отреагировала на назначение Вселенским патриархом экзархов в Киев
02:45 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: УПЦ МП расценила назначение константинопольских экзархов как нарушение канонической территории.
В Украинской православной церкви Московского патриархата расценили назначение двух константинопольских экзархов в Киев как грубое нарушение своей канонической территории и возложили возможные негативные последствия этого на Константинопольский патриархат.
"По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви", - говорится в распространённом в пятницу вечером заявлении ОВЦС УПЦ.
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