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УПЦ МП отреагировала на назначение Вселенским патриархом экзархов в Киев

УПЦ МП
02:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: УПЦ МП расценила назначение константинопольских экзархов как нарушение канонической территории.

В Украинской православной церкви Московского патриархата расценили назначение двух константинопольских экзархов в Киев как грубое нарушение своей канонической территории и возложили возможные негативные последствия этого на Константинопольский патриархат.

"По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви", - говорится в распространённом в пятницу вечером заявлении ОВЦС УПЦ.

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Новости Украины, Автокефалия, Вселенский патриарх, Киев, Константинополь, Новости Украины, Украина, УПЦ, УПЦ КП, УПЦ МП.
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