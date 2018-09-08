УПЦ МП отреагировала на назначение Вселенским патриархом экзархов в Киев

В Украинской православной церкви Московского патриархата расценили назначение двух константинопольских экзархов в Киев как грубое нарушение своей канонической территории и возложили возможные негативные последствия этого на Константинопольский патриархат.

"По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви уполномочен заявить, что назначение экзархов является грубым нарушением канонической территории Украинской православной церкви", - говорится в распространённом в пятницу вечером заявлении ОВЦС УПЦ.