Итоги дня 8 сентября: Голливудские звезды просят помиловать Сенцова, Украина не будет просить разрешения у России, РПЦ пригрозила Константинополю

Голливудские звезды Наоми Уоттс, Кристоф Вальц и Гильермо дель Торо, а также жюри 75-го Венецианского кинофестиваля в пятницу попросили Кремль не допустить смерти украинского режиссера Олега Сенцова, и освободить кинорежиссера, который отказывается от еды уже в течение 118 дней.

Петр Порошенко заявил, что принципиальная позиция Украины заключается в следующем - мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа.

Представитель РПЦ Митрополит Илларион заявил, что если Константинополь представит УПЦ Томос - автокефалию получит группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет, РПЦ эту автокефалию не признает, и у нее не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем.