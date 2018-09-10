Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с иудеев страны с иудейским Новым годом (Рош ха-Шана), пожелав им радости, надежды и изобилия.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана, который символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений. Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле", - говорится в поздравлении П.Порошенко иудеям Украины, опубликованном на сайте главы государства в понедельник утром.

Президент Украины пожелал всем радости, надежды и изобилия.

"Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!", - говорится в поздравлении главы государства.

В этом году празднование Рош ха-Шана приходится на период с 9 по 11 сентября.