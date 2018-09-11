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Погода 11 сентября: большинство областей Украины накроют дожди

Погода 11 сентября
09:44 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Сегодня, 11 сентября, на севере, центре и юге страны пройдут небольшие дожди, местами с грозами.

В большинстве областей Украины во вторник, 11 сентября, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, температура днем 20-25°, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно с прояснениями. В Украине, кроме запада и крайнего востока, кратковременные дожди (в северных областях небольшие), местами грозы. Ветер юго-западный (в западных областях северо-западный), 5-10 м/сек. Температура ночью 10-15°, на юге до 17°; днем 20-25°, в восточной части, Сумщине, Черниговщине и на Закарпатье до 28°", - говорится в сообщении.

Несмотря на дожди, в Украине сохранится чрезвычайная пожароопасность

В Киеве синоптики обещают кратковременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 13-15°, днем 21-23°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

Как сообщалось, дождлива и прохладная погода продержится до среды. С середины недели синоптики прогнозируют сухую и теплую погоду, местами до +29.

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Новости Украины, 11 сентября, Дожди, Погода, Прогноз погоды, Синоптики.
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