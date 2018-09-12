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В Украине расплодились рыжие слизни

Рыжий слизень
16:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Огородный вредитель рыжий или испанский слизень, проникший в нашу страну из Польши, чрезвычайно расплодился в Украине.

В Украине нашествие рыжих слизней. Они уничтожают овощи, цветы, декоративные растения. И все это с невероятной скоростью. Больше всего испанских слизняков перед дождем и в сумеречную пору. Собираются целыми колониями – десятками-сотнями. Как говорят ученые, этот моллюск попал в Украину из юго-восточной Польши, на Львовщине его зафиксировали 10 лет назад. Сейчас рыжий вредитель колонизирует едва ли не все европейские страны. Довольно эффективным методом борьбы с улитками является ручной сбор. Собирать улиток вручную лучше всего после дождя, когда они проявляют наибольшую активность и выползают из укрытий. Многие дачники, встретив улиток, просто перебрасывают их через забор, но вряд ли это поможет сократить численность. Улиток лучше уничтожить, присыпав их поваренной солью. Небольшой щепотки соли, попавшей на подошву моллюска, достаточно для гибели.

Для уменьшения количества моллюсков на участке следует выкашивать траву, не забывать просматривать укромные местечки, где они могут прятаться в засушливую погоду. Например, если в миксбордере имеются крупные растения, такие как казацкий можжевельник, шаровидная туя и др., под кроной ветвей которых образуется особый влажный микроклимат, то улитки охотно используют их для укрытия. Под крупными листьями кабачков на огороде они также найдут неплохое убежище. Поэтому нужно периодически заглядывать в такие укромные места и собирать скопившихся вредителей. Для предотвращения нашествия улиток на цветники и огородные культуры можно создавать искусственные преграды. Так, известно, что улитки не любят переползать через мелкий гравий, измельченный ракушечник и другие пористые материалы. Еще один неплохой способ – это применять различные приманки, такие как, например, емкости с пивом или сладким соком. Емкости с приманкой прикапывают на уровне земли. В качестве приманки ещё хорошо использовать специально сложенную кучкой свежую траву. Главное вовремя просматривать приманки и собирать скопившихся там моллюсков.

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Новости Украины, Моллюск, Огород, Польша, Рыжий слизень, Украина.
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