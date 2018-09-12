До конца этого года ГФС проверит почти 3 тысячи компаний

Налоговая составила план-график проверок налогоплательщиков.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot со ссылкой на план-график проверок налогоплательщиков, отмечая, что с помощью сервиса можно узнать дату проверки.

Отмечается, что в этом году отобранные для плановых проверок бизнесы имели следующие риски: 2901 компания имела уровень уплаты налога на прибыль ниже уровня оплаты по соответствующей отрасли; 2881 - уровень уплаты НДС ниже уровня по отрасли; 1050 - отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль; 385 - отношения с контрагентами, находящимися в розыске, ликвидированными, обанкротившимися; 372 – имели разногласия по системе автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита;

199 – покупали товары (услуги) у сомнительных поставщиков; 34 – провели внешнеэкономические операции через нерезидентов в офшорных зонах.

Напомним. Судебные заседания по делу "украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бесарабова запланированы на 13 и 14 сентября 2018 года в аннексированом РФ Крыму.