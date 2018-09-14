В Украине готовят новый перечень сайтов, рекомендованных для запрета

В Министерстве информационной политики Украины готовят новый (третий) перечень сайтов, которые ведомство предлагает запретить.

"Относительно третьего перечня интернет-ресурсов, содержащих информацию, содержащую признаки такой, которая нарушает законодательство Украины, отмечаем, что сейчас рабочая группа в текущем режиме собирает информацию об аналогических ресурсах", - говорится в ответе министерства.

В то же время отмечается, что пока обновленный перечень еще не подавался.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, рекомендованных для запрета в Украине. Он, в частности, содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

В апреле текущего года Мининформполитики направило СБУ новый (второй) перечень из 21 сайта, рекомендованных для запрета в Украине. В него вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

Напомним, Россия в Крыму паразитирует на украинском сырье, нарушая нормы международного права, Конституции Украины.