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Омелян сегодня сдаст загранпаспорта в НАБУ

Владимир Омелян
17:55 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Twitter

Новости Украины: Сегодня Владимир Омелян планирует сдать свои загранпаспорта на хранение в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сегодня планирует сдать на хранение в Национальное антикоррупционное бюро Украины свои загранпаспорта. Об этом сообщил УНН его защитник Александр Лысак.

"Мы планируем сегодня это сделать (сдать загранпаспорта Омеляна - ред.). Есть решение суда, нравятся они или нет, все равно надо выполнить", - сказал адвокат.

Он добавил, что паспорта будут сдавать в НАБУ.

Сегодня Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.

Как сообщалось, 13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.

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Новости Украины, Владимир Омелян, Загранпаспорта, НАБУ, Суд.
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