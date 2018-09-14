Омелян сегодня сдаст загранпаспорта в НАБУ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сегодня планирует сдать на хранение в Национальное антикоррупционное бюро Украины свои загранпаспорта. Об этом сообщил УНН его защитник Александр Лысак.

"Мы планируем сегодня это сделать (сдать загранпаспорта Омеляна - ред.). Есть решение суда, нравятся они или нет, все равно надо выполнить", - сказал адвокат.

Он добавил, что паспорта будут сдавать в НАБУ.

Сегодня Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.

Как сообщалось, 13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.