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Итоги 14 сентября: Омелян на поруках, транш МВФ, проект госбюджета-2019, Армянск

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Владимир Гройсман
07:36 Сегодня Телеграф
Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины: Правительство передало в Раду проект бюджета-2019, Омеляна отпустили на поруки, режим ЧС в Армянске и новый транш МВФ с 18 условиями.

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В Кабмине был представлен проект госбюджета на 2019 год

Кабинет министров Украины одобрил и направил проект государственного бюджета на 2019 год в Верховную Раду.

Правительство предлагает проект государственного бюджета на 2019 год, основываясь на прогнозе роста экономики в будущем году на 3%.

Таким образом, в проекте были увеличены расходы на образование, социальные вопросы, культуру, минимальная заработная плата, расходы на оборону. Правительство попытается уменьшить государственный долг, сделает бесплатной вторичную медицину, реформирует экстренную, увеличит доходы в госбюджет.

Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки

Соломенский райсуд города Киева избрал меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного поручительства министра молодежи и спорта Игоря Жданова и народного депутата Федора Бендюженко.

Сам министр инфраструктуры во время судебного заседания заявил, что с его стороны не было правонарушений в течение всего пребывания на государственной службе, начиная с 2000 года.

В Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации

В Армянске в оккупированном Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации после выбросов вредных веществ на заводе "Крымский титан".

Ввести режим ЧС необходимо, потому что имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является главным критерием введения такого режима. Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации ситуации в Армянске.

Новый транш МВФ, но с условиями

Новая программа макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине в размере одного млрд евро предусматривает 18 условий, шесть из которых необходимо выполнить для первого транша и 12 — для второго. 

 
 

Макрофинансовая помощь ЕС направлена на решение уязвимых экономических вопросов, а также на поддержку экономической стабилизации и роста Украины. Эта программа усилит уверенность иностранных инвесторов.

Сенсационная победа сборной Украины по баскетболу

Мужская сборная Украины по баскетболу добыла одну из самых ярких своих побед в истории, дома переиграв команду Испании.

 

Свой следующий матч отбора на ЧМ-2019 сборная Украины проведет на выезде против Черногории 17 сентября.

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