Итоги дня 16 сентября: День памяти Гонгадзе, Финляндия не собирается в НАТО, В Раде зарегистрирован проект Госбюджета

В Украине 16 сентября чтят память журналиста Георгия Гонгадзе. Именно в этот день 18 лет назад он исчез, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста.

Финляндия не будет подавать заявку на членство в НАТО в ближайшие годы из-за позиции Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. "Россияне ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция", - заявил финский лидер.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Согласно информации на сайте парламента, законопроект №9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" зарегистрирован 15 сентября. Текста законопроекта на сайте ВР пока нет.