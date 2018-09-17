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Итоги дня 16 сентября: День памяти Гонгадзе, Финляндия не собирается в НАТО, В Раде зарегистрирован проект Госбюджета

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Георгий Гонгадзе
09:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Итоги дня 16 сентября: День, в который пропал Георгий Гонгадзе, стал Днем его памяти; чтобы не испортить отношения с Россией, Финляндия не будет вступать в НАТО; проект Госбюджета 2019 года зарегистрировали в Верховной Раде.

В Украине 16 сентября чтят память журналиста Георгия Гонгадзе. Именно в этот день 18 лет назад он исчез, а 2 ноября в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, было найдено тело, в котором друзья и родственники опознали тело журналиста.

 

Финляндия не будет подавать заявку на членство в НАТО в ближайшие годы из-за позиции Москвы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте. "Россияне ясно дали нам понять, что сейчас, глядя на нас, они видят финнов, но если мы вступим в НАТО, они будут видеть врагов. Это их позиция", - заявил финский лидер.

 

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Согласно информации на сайте парламента, законопроект №9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" зарегистрирован 15 сентября. Текста законопроекта на сайте ВР пока нет.

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Новости Украины, Верховная Рада, Георгий Гонгадзе, Госбюджет, Итоги дня, НАТО, Россия, Финляндия.
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