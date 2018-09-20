Рождество Пресвятой Богородицы 2018: все, что нужно знать о празднике 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы

В давние времена женщины рано утром старались пойти на речку и встретить этот день у воды. Считалось, что если женщина умоется в этот день водой до восхода солнца, то она будет красива до самой старости. А если девушка умывалась до восхода солнца — быть ей в этом году просватанной.

А чтобы в доме все было благополучно, женщины шли утром в церковь и ставили Пресвятой Богородице свечки, которые были обмотаны бумажными цветами. На низ свечечки надевалась бумажечка, на которой были написаны просьбы Пречистой Деве. Смотрели, с какой стороны обгорит бумажечка, ведь именно эта просьба и будет исполнена. Если же бумажка сгорала полностью, значит, все просьбы были услышаны.

С Рождеством Пресвятой Богородицы также связано много народных примет. В этот день принято наблюдать за птицами: если те жмутся к земле, зима ожидалась суровой. Птицы, кружащиеся в небе и не спускающиеся на землю, сулят теплую и затяжную осень.

Утро Рождества Приснодевы, начавшееся туманом, – к дождям. Ясное и звездное небо перед рассветом 21 сентября предрекает сухую и очень холодную погоду. Теплый солнечный день обещает и октябрь без непогоды.

Выпавшая роса служит верным признаком того, что через месяц на траву ляжет иней. По тому, как быстро роса высыхают, судят о количестве снега зимой. Если роса высыхает быстро, ожидается малоснежная зима. Если же листы и трава остаются влажными долго, то и снега навалит много.

Ветреное Рождество Пресвятой Богородицы обещает суровую зиму с сильнейшими морозами. Особенно примета верна, если в этот день после обеда вдруг резко холодает.

Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь и помолиться, преклоняясь пред могуществом высших сил и вознося благодарность Всевышнему за все, что есть в доме.

В храмах в этот день проводят торжественные службы. А хозяйки выпекают дома хлеб с инициалами "Р" и "Б" ("Рождество Богородицы"). Затем, по традиции, хлеб хранят под иконами. Во время горестей, падения духа или болезней от выпечки следует отломать небольшой кусочек и съесть.

По традиции в день стараются:

не заниматься тяжелым физическим трудом, также под запретом генеральная уборка в доме;

не сметать на пол крошки с праздничного стола: если оставались крошки, их давали домашним животным;

не есть мяса, непостной пищи и не пить алкоголя: 21 сентября церковь настоятельно рекомендует соблюдать пост. Это касается не только еды, но и поведения: не ссориться с близкими, не конфликтовать, стараться решить любые спорные моменты мирным путем и идти на компромиссы. В то же время на Рождество Пресвятой Богородицы разрешено есть рыбу. А еще гостей угощают грибной юшкой с пирогами. Выпечка предназначается не только домашним, но всем нуждающимся. Это своеобразные ритуал привлечет еще больше богатства в дом;

нельзя не только ссориться, но и повышать голос, нельзя желать другому человеку зла или думать о ком-то плохо. Другими словами, помыслы в этот день должны быть чисты.

На Рождество Пресвятой Богородицы принято посещать молодоженов, которые не только угощают гостей, но и смиренно выслушивают все их советы и наставления.

Молодая жена собственноручно готовила пирог, которым потчевала гостей. Если пирог был удачен, жене дарили красивый платок. Если же пирог был сырым или пригорелым, мужу вручали кнут, которым он должен был поучить свою жену, а вот пирог приходилось есть ему одному. Существовало поверье, что крошки от этого пирога нельзя выбрасывать, их нужно собрать и отнести к овину, тогда домашнее хозяйство будет и впредь крепким, а птицы не попортят урожай, звери не уничтожат скот.

Муж же должен показывать гостям хозяйство. Если хозяйство было крепким, в доме чисто, быт налажен, то молодой семье преподносили подарки.

О чем молятся иконе "Рождество Пресвятой Богородицы"

Пред иконой Рождества Пресвятой Богородицы молятся о спасении заблудших душ и наставлении их на путь правый. Также стоит отметить большое значение этой иконы для всех женщин, которые долго не могут забеременеть. С подобными просьбами все жалеющие обрести полноценную семью обращают мольбы Пресвятой Деве и ее родителям.

Рождество Пресвятой Богородицы: молитва

О, Пресвятая Богородице! Призри с благосердием на моления нас, грешных и смиренных рабов Твоих, и умоли Бога Сына Твоего, да низпослет нам и всем, притекающим к Тебе, здравие душевное и телесное и вся, яже к вечней и временней жизни потребная, да простит нам всякое согрешение вольное и невольное; да избавит нас от всяких скорбей и болезней, и напастей и всякаго злаго обстояния. Ей, Царице наша Преблагая, Надеждо наша несокрушимая и Заступнице необоримая! Не отврати лица Твоего от нас, за множество прегрешений наших; но простри нам руце Матерняго милосердия Твоего, и сотвори с нами знамение во благо. Яви нам богатую помощь Твою и благопоспеши во всяком деле благом; от всякаго же начинания греховнаго и промышления лукаваго отврати нас, да выну славим Пречестное имя Твое и покланяемся честному образу Твоему; и величаем Бога Отца, и Единороднаго Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа, со всеми святыми, во веки веков. Аминь.