В базу Миротворца "загремел" наместник Киево-Печерской лавры

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Ресурс называет его антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия.

Основанием для внесения в базу стало видео в YouTube, где митрополит угрожает «"божьим проклятием" тем, кто осмелится вернуть Украинской церкви Киево-Печерскую Лавру.

Напомним, ранее глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что не будет общаться с екзархами Константинопольского Патриарха, которые прибыли в Украину в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.