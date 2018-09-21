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В базу Миротворца "загремел" наместник Киево-Печерской лавры

Ресурс называет его "антиукраинским пропагандистом"
08:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: tv.ua

Новости Украины: Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) попал в раздел Чистилище на сайте Миротворец, где его называют "антиукраинским пропагандистом".

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел попал в раздел "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Ресурс называет его антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия.

Основанием для внесения в базу стало видео в YouTube, где митрополит угрожает «"божьим проклятием" тем, кто осмелится вернуть Украинской церкви Киево-Печерскую Лавру.

Напомним, ранее глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий заявил, что не будет общаться с екзархами Константинопольского Патриарха, которые прибыли в Украину в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви.

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Новости Украины, Киево-Печерская лавра, Миротворец, Митрополит Павел, УПЦ Московского патриархата.
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1 Комментарий
  • Епифан 21.09.2018 08:19

    А че - уже некого больше "миротворить"? Уже все враги кончились и до церкви добрались? Ну хоть улыбнуло с утра - сколько жк проделывается такой "оччччень важной" работы.

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