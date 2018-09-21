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Сытник про Омеляна: контакты с ним были, но я его не предупреждал

Артем Сытник
21:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Директор НАБУ Артем Сытник подтвердил, что имел разговор с Омеляном по поводу злоупотреблений в "Укрзализныце".

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что не предупреждал подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об обыске в его доме.

Об этом Сытник сказал в интервью телеканалу UA: Первый.

"Контакты у меня с ним (Омеляном – ред.) были, но я его не предупреждал", - отметил директор НАБУ.

В то же время он подтвердил, что имел разговор с Омеляном по поводу злоупотреблений в "Укрзализныце".

Как сообщалось ранее, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

21 сентября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли производство для расследования возможного предупреждения Сытником Омеляна об обыске.

 

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Новости Украины, Артем Сытник, Владимир Омелян, НАБУ, Обыск, Разглашение.
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