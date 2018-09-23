Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира

Три украинских города - Киев, Харьков и Львов - вошли в список наиболее криминальных городов мира. Соответствующий рейтинг за текущий год составил сервис Numbeo.

Киев занимает 130 место в списке с индексом 47,9, Харьков – 139 (46,77), а Львов 207 с индексом 39,92. Также был представлен и индекс безопасности: для Киева 52,1, для Харькова 53,23, для Львова 60,08.

Согласно представленному рейтингу, наиболее опасным городом мира является Сан-Педро-Сула.

В ТОП-10 самых преступных городов оказались также: столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

Отметим, что всего в 327 рейтинге городов.

Наиболее безопасным признано главный город ОАЭ Абу-Даби. В ТОП-10 «самых лучших» городов также попали: столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и столица ОАЭ Дубай.