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Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира

Киев
09:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: www.facebook.com/kievcity.gov.ua

Новости Украины: Три крупные города Украины - Киев (130 место), Харьков (139 место) и Львов (207 место)- попали в список наиболее криминальных городов мира.

Три украинских города - Киев, Харьков и Львов - вошли в список наиболее криминальных городов мира. Соответствующий рейтинг за текущий год составил сервис Numbeo.

Киев занимает 130 место в списке с индексом 47,9, Харьков – 139 (46,77), а Львов 207 с индексом 39,92. Также был представлен и индекс безопасности: для Киева 52,1, для Харькова 53,23, для Львова 60,08.

Согласно представленному рейтингу, наиболее опасным городом мира является Сан-Педро-Сула.

В ТОП-10 самых преступных городов оказались также: столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.

Отметим, что всего в 327 рейтинге городов.

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Наиболее безопасным признано главный город ОАЭ Абу-Даби. В ТОП-10 «самых лучших» городов также попали: столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и столица ОАЭ Дубай.

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Новости Украины, Киев, Львов, Рейтинг, Самые криминальные города мира, Харьков.
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1 Комментарий
  • хведір 23.09.2018 09:27

    Ось що буває, коли злочинці очолюють правоохоронні органи ...Сидів юга, та не досидів, поплазувало до Янека на чотирьох, проситися, гнида воровська... За суди взагалі й говорити нічого, - розсадник корупції та суцільні бандити , а не судді !

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