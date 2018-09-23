Три крупных украинских города попали в рейтинг самых криминальных городов мира
Новости Украины: Три крупные города Украины - Киев (130 место), Харьков (139 место) и Львов (207 место)- попали в список наиболее криминальных городов мира.
Три украинских города - Киев, Харьков и Львов - вошли в список наиболее криминальных городов мира. Соответствующий рейтинг за текущий год составил сервис Numbeo.
Киев занимает 130 место в списке с индексом 47,9, Харьков – 139 (46,77), а Львов 207 с индексом 39,92. Также был представлен и индекс безопасности: для Киева 52,1, для Харькова 53,23, для Львова 60,08.
Согласно представленному рейтингу, наиболее опасным городом мира является Сан-Педро-Сула.
В ТОП-10 самых преступных городов оказались также: столица Венесуэлы Каракас, столица Папуа Новой Гвинеи Порт-Морсби, бразильские города Форталеза, Сальвадор и Ресифи, южноафриканские Дурбан, Йоханнесбург и Претория, и город Порт-оф-Спейн в Тринидад и Тобаго.
Отметим, что всего в 327 рейтинге городов.
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Наиболее безопасным признано главный город ОАЭ Абу-Даби. В ТОП-10 «самых лучших» городов также попали: столица Катара Доха, японские города Осака и Токио, канадский Квебек, столица Сингапура, швейцарский Базель, немецкий Мюнхен, российский Нижний Новгород и столица ОАЭ Дубай.
Ось що буває, коли злочинці очолюють правоохоронні органи ...Сидів юга, та не досидів, поплазувало до Янека на чотирьох, проситися, гнида воровська... За суди взагалі й говорити нічого, - розсадник корупції та суцільні бандити , а не судді !