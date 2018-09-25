Не только заморозки: Погода в Украине продолжает ухудшаться
Новости Украины: Погода в Украине во вторник, 25 сентября, будет холодной и ветреной, местами пройдут дожди, а в Карпатах мокрый снег.
В Украине в ближайшие дни сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди, во вторник ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а ночью 26 сентября - заморозки на поверхности грунта 0-5°.
Об этом сообщили в понедельник в Украинском гидрометцентре.
Так, во вторник, 25 сентября, в Украине облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью в южных, восточных и Днепропетровской областях умеренные дожди. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°, в южных и восточных областях 13-18°. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, днем заморозки 0-3°.
Погода 25 сентября, фото: meteo.gov.ua
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По данным синоптиков, 26-27 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь днем 27 сентября на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах 27 сентября порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5 °, 27 сентября в западных и северных областях повышение ночной температуры до 4-9° тепла; днем в Украине 26 сентября 10-15°, 27 сентября 14-19°.
Погода 26 сентября, фото: meteo.gov.ua
Погода 27 сентября, фото: meteo.gov.ua
По данным Укргидрометцентра, 28-29 сентября в Украине без осадков, 29 сентября в западных, северных и центральных областях дожди. Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 13°, днем 16-22°, 29 сентября в западных, северных и местами центральных областях 10-16°.
Погода 28 сентября, фото: meteo.gov.ua
Погода 29 сентября, фото: meteo.gov.ua
В Киеве 25 сентября облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура днем 10-12°.
По области также переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура днем 9-14°.
В Карпатах зафиксировали первый снег
26-27 сентября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура 26 сентября ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5 °, днем 10-15°; 27 сентября ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.
Синоптики прогнозируют, что 28 сентября в Киеве будет без осадков, а 29 сентября пройдет дождь. Температура ночью 5-10°; днем 28 сентября 16-21°, 29 сентября 11-16°.