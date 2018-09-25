Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков
Новости Украины: В среду, 26 сентября, в Украине ожидается рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение осадков.
В ближайшие сутки, 26 сентября, погоду в Украине будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в среду, 26 сентября, в городах Украины:
в Киеве - без осадков, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;
в Виннице - без осадков, ночью +3...+15°, днем +11...+13°;
в Луганске - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;
в Луцке - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;
во Львове - без осадков, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;
в Днепре - без осадков, ночью +4...+6°, днем +12...+14°;
в Донецке - без осадков, ночью +6...+8°, днем +11...+13°;
в Житомире -без осадков, ночью +3..+5°, днем +12...+14°;
в Запорожье - без осадков, ночью +6...+8°, днем +12...+14°;
в Ивано-Франковске - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;
в Кропивницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;
в Николаеве - без осадков, ночью +3..+5°, днем +13...+15°;
в Одессе - без осадков, ночью +4...+6°, днем +12..+14°;
в Полтаве -без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13;
в Ровно - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;
в Симферополе - без осадков, ночью +5...+7°, днем +13...+15°;
в Сумах - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;
в Тернополе -без осадков, ночью 3...+5°, днем +11...+13°;
в Ужгороде - без осадков, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;
в Харькове - без осадков, ночью +4...+6, днем +11...+13°;
в Херсоне - без осадков, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;
в Хмельницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;
в Черкассах - без осадков, ночью +3..+5°, днем +11...+13°;
в Чернигове - без осадков, ночью +2...+4°, днем +10...+12°;
в Черновцах - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°.
В среду в Украине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,7 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая - ночью на отметке 0,4 градуса выше ноля в 1906 и 1939 годах.