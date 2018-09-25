Завтра в Украине удержится прохладная погода, без осадков

В ближайшие сутки, 26 сентября, погоду в Украине будет определять холодный воздух, продолжающий поступать с северо-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в среду, 26 сентября, в городах Украины:

в Киеве - без осадков, ночью +2...+4°, днем +11...+13°;

в Виннице - без осадков, ночью +3...+15°, днем +11...+13°;

в Луганске - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;

в Луцке - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

во Львове - без осадков, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;

в Днепре - без осадков, ночью +4...+6°, днем +12...+14°;

в Донецке - без осадков, ночью +6...+8°, днем +11...+13°;

в Житомире -без осадков, ночью +3..+5°, днем +12...+14°;

в Запорожье - без осадков, ночью +6...+8°, днем +12...+14°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

в Кропивницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;

в Николаеве - без осадков, ночью +3..+5°, днем +13...+15°;

в Одессе - без осадков, ночью +4...+6°, днем +12..+14°;

в Полтаве -без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13;

в Ровно - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

в Симферополе - без осадков, ночью +5...+7°, днем +13...+15°;

в Сумах - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°;

в Тернополе -без осадков, ночью 3...+5°, днем +11...+13°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +2...+4°, днем +12...+14°;

в Харькове - без осадков, ночью +4...+6, днем +11...+13°;

в Херсоне - без осадков, ночью +3...+5°, днем +13...+15°;

в Хмельницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

в Черкассах - без осадков, ночью +3..+5°, днем +11...+13°;

в Чернигове - без осадков, ночью +2...+4°, днем +10...+12°;

в Черновцах - без осадков, ночью +3...+5°, днем +11...+13°.

В среду в Украине преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, на юге 12-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 26 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 31,7 градусов тепла в 1924 году, а самая низкая - ночью на отметке 0,4 градуса выше ноля в 1906 и 1939 годах.