Отопительный сезон в Украине: Факторы которые могут привести к срыву

Сейчас существует ряд условий, при которых может произойти срыв отопительного сезона. Об этом на пресс-конференции сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Отопительный сезон может быть сорван, если не будут синхронизированы или гармонизированы регуляторные акты Кабинета министров и регулятора. Если не изменится ситуация на рынке по поставкам газа населению и останутся эти схемы монопольных посредников - облгазсбытов, которые не платят за газ. Если не будет решен вопрос с поставками газа ТКЭ (которые имеют проблемы с оплатой). Если этого не будет сделано то будут кризисные явления, которые необходимо будет решать, и не факт, что их можно будет решить без проблем", - отметил Витренко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины планирует ввести в действие приоритетное сжигание на теплоэлектростанциях украинского угля , что даст возможность снизить потребление импортного антрацита и усилит энергетическую независимость страны.