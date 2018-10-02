День Независимости Украины

Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 02.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине снова подорожали билеты на поезда
В Украине снова подорожали билеты на поезда
Новости: Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Ревматизм и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о здоровье Сенцова
Новости: Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Ломаченко: Считаю, что у меня есть 5-7 лет
Новости: Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
X

Аброськин: В Украине уровень раскрытия преступлений составляет 43-45%

Вячеслав Аброськин
08:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Вячеслав Аброськин заявил, об уровне раскрываемости преступлений по Украине.

Общий уровень раскрытия преступлений по Украине составляет 43-45%, в то же время раскрываемость убийств близка к 90%.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Не выдам особой тайны, если скажу, что раньше мы раскрывали преступления в основном благодаря оперативной смекалке, работе с агентурой и подсобным аппаратом. Но сейчас XXI век. В городах много видеокамер, все люди пользуются мобильными телефонами с камерами, другими гаджетами. Почти ничего нельзя скрыть. Это сильно помогает нам раскрывать преступления. Общее раскрытие их по стране 43-45%", - сказал Аброськин.

В Минздраве рассказали, какие инфекции чаще всего атакуют украинцев

В то же время, по его словам, сейчас в Украине раскрываемость по убийствам близка к 90%.

"2014 года (было совершено - ред.) - 2578 убийств, в 2015-м - 2354, в 2016 году - 1299, 2017-го - 1083 убийства. В этом году пока цифра еще ниже. Причем раскрываемость по убийствам у нас близка к 90%...Почему высокий уровень раскрытия убийств? Потому что это особо тяжкие преступления, при раскрытии задействуется весь личный состав полиции, к таким делам особое внимание и контроль", - подчеркнул Аброськин.

Напомним, Фонтаны, расположенные на Майдане Независимости и в акватории Русановского канала в Киеве, с 1 октября прекратили свою работу, их запустят 1 мая 2019

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вячеслав Аброскин, Полиция, Преступления, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

В Минздраве рассказали, какие инфекции чаще всего атакуют украинцев МИД: Путешествие украинцев в Индонезию небезопасно из-за землетрясения и цунами В Украине стали известны даты ВНО-2019

Последние новости

Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА Хавбек Ворсклы может до конца года остаться без футбола Во Франции задержали украинский грузовик, перевозивший 650 кг кокаина
Сегодня читают
01 Умер известный артист Роман Карцев
02 Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
03 Стартовал Парижский автосалон 2018
04 Мода 2018: стильные свитера oversize для холодной осени (Фото)
05 Мода 2018: стильные пальто и пиджаки, без которых не обойтись этой осенью
Новости сегодня
16:07 Фотожабы с жирненьким котом, который вас приободрит
16:05 Рада усовершенствовала процедуру экстрадиции
16:03 Свитолина поблагодарила болельщиков за поддержку в трудную минуту
15:50 В Британии гетеросексуальным партнерам разрешат гражданское партнерство
15:49 Райан Рейнольдс сыграет главную роль в новом фильме "Свободный парень"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Температурные "качели" и бесснежный декабрь: появился прогноз погоды на зиму
Появился подробный прогноз погоды на зиму в Украине
Новости: Больничные по-новому: основные изменения
Больничные по-новому: основные изменения
Новости: Отопление, перевод часов и "длинные" выходные: чего ожидать украинцам в октябре
Перевод часов и выходные: чего ожидать в октябре
Новости: Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Мода 2018: самая популярная стрижка этой осени
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь