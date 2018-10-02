Аброськин: В Украине уровень раскрытия преступлений составляет 43-45%

Общий уровень раскрытия преступлений по Украине составляет 43-45%, в то же время раскрываемость убийств близка к 90%.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Не выдам особой тайны, если скажу, что раньше мы раскрывали преступления в основном благодаря оперативной смекалке, работе с агентурой и подсобным аппаратом. Но сейчас XXI век. В городах много видеокамер, все люди пользуются мобильными телефонами с камерами, другими гаджетами. Почти ничего нельзя скрыть. Это сильно помогает нам раскрывать преступления. Общее раскрытие их по стране 43-45%", - сказал Аброськин.

В то же время, по его словам, сейчас в Украине раскрываемость по убийствам близка к 90%.

"2014 года (было совершено - ред.) - 2578 убийств, в 2015-м - 2354, в 2016 году - 1299, 2017-го - 1083 убийства. В этом году пока цифра еще ниже. Причем раскрываемость по убийствам у нас близка к 90%...Почему высокий уровень раскрытия убийств? Потому что это особо тяжкие преступления, при раскрытии задействуется весь личный состав полиции, к таким делам особое внимание и контроль", - подчеркнул Аброськин.

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