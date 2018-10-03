Правительство урегулировало обмен паспортов на ID-карты

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта).

Как передает корреспондент агентства, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин определил, что все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.

Кроме того, если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.

Также документом урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения гражданских паспортов образца 1994 года.