Правительство урегулировало обмен паспортов на ID-карты
Новости Украины: Кабмин урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины в форме книжечки на ID-карту.
Кабинет министров Украины урегулировал вопрос обмена паспорта гражданина Украины образца 1994 года (в форме книжечки) на паспорт с бесконтактным электронным носителем (ID-карта).
Как передает корреспондент агентства, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
В частности, Кабмин определил, что все граждане Украины могут по желанию обменять свой паспорт в форме книжечки на ID-карту.
Кроме того, если лицо, которое достигло 25 или 45 лет, не обратилось в установленном порядке на протяжении месяца для вклеивания в паспорт-книжечку фотографии, то такой паспорт подлежит обязательному обмену на ID-карту.
Также документом урегулирован механизм признания недействительным и уничтожения гражданских паспортов образца 1994 года.