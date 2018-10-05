Радары, видеофиксация и штрафы: какие изменения ждут украинцев на дорогах

В Украине ежегодно тысячи людей гибнут и десятки тысяч получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий. Подавляющее большинство таких ДТП происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. В октябре 2018 году вступили в действие ряд законов и постановлений, которые повысят уровень безопасности дорожного движения.

Новые правила остановки, стоянки и парковки

Неправильно припарковались - авто на штрафплощадку, и ваше присутствие уже не нужно.

Законом предусмотрены три режима привлечения водителя к ответственности за совершенное нарушение правил дорожного движения:

С помощью общения между правоохранителем и нарушителем, анализа документов и составления протокола.

Автофиксация правонарушений - данные с видеокамер будут поступать непосредственно в полицейский участок.

Полицейские и инспекторы по парковке получили право в ручном режиме фиксировать факт правонарушения с помощью видеокамер, которые осуществляют запись места, времени и даты ДТП или правил парковки при отсутствии водителя.

Закон также предусматривает значительное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения:

за превышение скоростного режима на 50 км/ч и более водителю придется выложить 3400 гривен (было 510 гривен штрафа);

если автомобилист спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и оставил место инцидента, ему грозит штраф в диапазоне 2550-3400 гривен и конфискация прав на полгода.

за управление транспортным средством без прав размер наказания увеличили в 20 раз - 20400 гривен. За повторное нарушение этого пункта в течение 12 месяцев нужно будет уплатить вдвое больше - 40800 гривен.

Нововведения коснутся также оплаты парковочного места:

неправильное расположение транспортного средства на стоянке будет караться суммой от 255 до 1700 гривен;

факт простоя автомобиля на платной площадке в течение 10 минут и более без предварительной оплаты за услуги будет наказываться в 20-кратном размере стоимости одного часа той или иной парковки;

парковка машины на месте, предназначенном для автомобилей людей с инвалидностью будет караться штрафом, который в 30 раз превышает стоимость одного часа парковки.

При грубом нарушении ПДД (парковки на железнодорожных переездах и трамвайных путях, на перекрестках и пешеходных переходах, во второй полосе) владельцам автомобилей может угрожать и эвакуация транспортного средства на штрафплощадку без их согласия.

Фото- и видеофиксации нарушений ПДД

К концу 2018 года по всей стране должны заработать 200-300 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Система будет фиксировать нарушения на фото или на видео. Фото- или видеодоказательство нарушения правил дорожного движения комплекс будет посылать защищенным каналом связи на общий центр обработки данных МВД и Национальной полиции.

Оператор будет проверять нарушения, идентифицировать пользователя транспортного средства и составлять административное постановление. После этого оно через "Укрпочту" в виде бумажного листа заказным отправлением будет направляться в адрес регистрации владельца транспортного средства.

Любой владелец авто сможет зарегистрироваться в собственном электронном кабинете и внести там информацию об ответственном пользователе транспортного средства, чтобы письма адресовались непосредственно ему.

Включенные фары днем

С 1 октября по 1 мая на загородных дорогах Украины транспортные средства обязаны двигаться вне пределов населенного пункта с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Это требование ПДД действует в период с 1 октября по 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток.

Такие нормы закона связаны с необходимостью дополнительного обозначить транспортное средство на дороге, ведь видимость в осенне-зимний период становится недостаточной. За игнорирование этой нормы предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

Скоростной контроль на дорогах

В Украине с 8 октября патрульная полиция начнет измерять скорость автомобилей устройствами TruCam. Их будут использовать исключительно на участках дорог, где установлены соответствующие дорожные знаки, а перечень таких мест будет в открытом доступе.

В частности, полиция будет использовать TruCam исключительно на участках автодорог с дорожными знаками, которые сообщают о фото- и видеофиксации нарушений, с повышенным уровнем аварийности, связанных с превышением скорости, как в городах так и на дорогах международного значения. Также в местах фиксации нарушений скорости обязательно будут находиться служебные авто полиции с включенными маячками синего цвета.

Информация об участках дорог, где зарегистрировано наибольшее количество ДТП, будет размещена на официальных сайтах полиции и на официальных страницах в Facebook.

Кроме того, патрульная полиция совместно с Государственным агентством автомобильных дорог обозначит соответствующими дорожными знаками места, в которых будет проходить такой контроль.