Вакцинация взрослых: против каких болезней нужно делать прививки и когда

Существует распространенный миф, что прививки делают только в детском возрасте. Однако, на самом деле иммунитет против некоторых заболеваний хранится не на всю жизнь, поэтому периодически необходимо повторное введение вакцин - ревакцинация. Так же взрослым обязательно надо прививаться против отдельных болезней, если они не получили защиту от них в детстве. В Минздраве рассказали о прививках, которые должны получить взрослые с Календарем профилактических прививок.

Прививки от дифтерии и столбняка обязательны каждые 10 лет

Вакцинация от дифтерии и столбняка предназначена не только детям, но и взрослым. Иммунитет против этих болезней сохраняется около 10 лет. Поэтому необходима ревакцинация.

Согласно календарю прививок, взрослым делают плановые прививки против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Такие прививки в государственных учреждениях здравоохранения проводят бесплатно.

На сегодня Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарем профилактических прививок.

Первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее были привиты, проводят вакциной АДС-М в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией АДС-М с минимальным интервалом 10 лет от предыдущей прививки АДС-М.

Если в детстве не вакцинировались, или неизвестно, вакцинированы или нет, необходимо получить как минимум три дозы вакцины АДС-М - сначала первая доза, через месяц - вторая, через 6 месяцев после второй - третья.

Во всех областях Украины есть бесплатная и качественная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена, которую применяют для взрослых.

Прививки, которые были пропущены в детстве, необходимо сделать во взрослом возрасте

1. Прививка от кори, краснухи и паротита

Две дозы вакцины КПК защищают от кори, краснухи и паротита на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (по Календарю - в 1 и 6 лет).

Взрослым надо прививаться против кори, краснухи и паротита, если они никогда не вакцинировались от этих болезней и нет медицинских данных об иммунизации. Проверить наличие иммунитета от кори, краснухи и паротита можно с помощью лабораторных анализов. Перед вакцинацией врач направит сдать анализы (на выявление IgG к вирусу или другие) - это быстрый и простой способ выяснить, нужна вакцинация или нет.

Невакцинированным взрослым следует ввести хотя бы одну дозу вакцины КПК, а для наилучшей защиты - и вторую дозу через месяц.

Вакцины КПК является бесплатным для детей и взрослых из групп риска: медиков, педагогов, студентов, военных, участников Операции объединенных сил. Все остальные взрослые могут приобрести вакцину за свой счет в аптеке и пройти прививки в учреждении здравоохранения.

Вакцина КПК является живой вакциной, поэтому делается во время беременности. Прививки КПК, проведенное во время беременности случайно, например, когда женщина не знала, что беременна, не является показанием к аборту.

2. Прививка от гепатита B

Иммунизация против гепатита B защитит человека от опасных последствий вирусной инфекции - цирроза и рака печени. Для детей вакцинация проводится бесплатно, а взрослые могут приобрести вакцину за свой счет.

Прививки рекомендуется для всех взрослых, которые не вакцинированы в детстве. Обратитесь к врачу, он проведет обследование и при необходимости назначит лабораторные исследования (например, на наличие анти-HBs (HBsАb), которые помогут выяснить, проводили вам прививки от гепатита.

Схему вакцинации и дозирования подбирает врач (в зависимости от возраста и медицинской истории пациента).

Врач объяснит, где в вашем городе вакцину можно приобрести, как хранить до проведения прививки (с момента приобретения вакцины в аптеке к проведению прививки вакцина должно храниться в холоде, обязательно сохраните чек с аптеки, где указанное время приобретения вакцины) и непосредственно проведет вакцинацию.

Вакцина безвозмездно получается в соответствии с распределением в регионы. Ее получают областные департаменты здравоохранения, а потом распределяют в свои районы. Далее в соответствии с приказом по распределению они идут в медицинские лечебные учреждения.

Если родителям в детской поликлинике сообщают, что определенная вакцина отсутствует, необходимо обращаться к главному врачу медицинского учреждения. Он должен предоставить информацию, когда вакцину доставят в медицинское учреждение. В некоторых случаях вакцина может храниться на областном складе, и нужно время, чтобы ее довезти. Могут быть также транспортные проблемы.

Представитель ЦОЗ объяснила, что в случае, когда главный врач не может предоставить информацию, необходимо обращаться в Департамент здравоохранения, где есть полная информация относительно наличия вакцин в регионе. Перечень всех вакцин с распределением по регионам можно отслеживать на сайте ведомства.