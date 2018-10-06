Наслаждаемся солнцем: в субботу в Украине тепло и без осадков

Погоду в Украине сегодня, 6 октября, будет формировать антициклон с центром над востоком страны, с Западной Европы начнет перемещаться более теплый воздух, поэтому дневная температура повысится, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-7° тепла, на Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье на поверхности почвы, в восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°; днем 14-19° тепла, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях 18-21°.

Погода в субботу, 6 октября Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 6 октября, в городах Украины:

в Киеве - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Виннице - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Луганске - ясно, ночью +1...+3°, днем +17...+19°;

в Луцке - без осадков, ночью +3...+5°, днем +18...+20°;

во Львове - солнечно, ночью +2...+4°, днем +18...+20°;

в Днепре - ясно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Донецке - без осадков, ночью +1...+3°, днем +16...+18°;

в Житомире -солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Запорожье - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Ивано-Франковске - без осадков, ночью +2...+4°, днем +18...+20°;

в Кропивницком - солнечно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Николаеве - ясно, ночью +3..+5°, днем +17...+19°;

в Одессе - без осадков, ночью +4...+6°, днем +17..+19°;

в Полтаве -ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18;

в Ровно - солнечно, ночью +3...+5°, днем +18...+20°;

в Симферополе - без осадков, ночью +7...+9°, днем +17...+19°;

в Сумах - ясно, ночью +3...+5°, днем +16...+18°;

в Тернополе - солнечно, ночью 3...+5°, днем +17...+19°;

в Ужгороде - без осадков, ночью +3...+5°, днем +18...+20°;

в Харькове -ясно, ночью +1...+3°, днем +17...+19°;

в Херсоне - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Хмельницком - без осадков, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Черкассах - ясно, ночью +3..+5°, днем +17...+19°;

в Чернигове - солнечно, ночью +3...+5°, днем +17...+19°;

в Черновцах - без осадков, ночью +2...+4°, днем +18...+20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 октября самая высокая температура днем была +25,4 в 1966 году, самая низкая ночью -3,4 в 1902 году.

Как сообщалось ранее, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова прогнозирует, что вторая половина октября ожидается очень холодной. Такой температуры не будет даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера ожидается похолодание. Сначала до 4 градусов мороза на севере, а далее до 6-8 градусов мороза уже на востоке. После 20 октября температура воздуха уменьшится до 8 градусов мороза. И уже 25-26 октября начнет повышаться до - 6 градусов.

А вот зима будет без сильных морозов с отдельными холодными днями. В ноябре сохранится общая тенденция погодных условий конца октября, однако будет сопровождаться изменчивостью температурного режима. первое значительное похолодание в Украине ожидается в конце ноября - начале декабря с температурой от минус 5 до 10 градусов. В районе Нового года в Украине ожидается похолодание до минус 18 градусов ночью, однако без снега. В январе прогнозируются более высокие температуры в сравнении с предыдущими годами: от минус 1 в северных областях, до 2 градусов тепла на Закарпатье и до 3 – в Крыму, а февраль будет щадящим.