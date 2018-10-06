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Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах

Пешеходный переход
18:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Украины: Инициатива, которая появилась на сайте 5 октября, пока собрала только 10 подписей с 25 тысяч необходимых для рассмотрения ее Президентом.

Украинцы предлагают внести поправку в правила дорожного движения, запретив пешеходам пользования средствами мобильной связи. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"Внести поправку в ПДД Украины, которую применило правительство Литвы. Согласно принятым решениям, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи", - говорится в тексте петиции. 

6 октября в Латвии проходят парламентские выборы

Автор петиции - Григорий Посудевский.

Как сообщалось ранее, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует конструктивное рассмотрение во втором чтении законопроекта о работоспособности государственного языка.

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Все по теме:

Новости Украины, Мобильные телефоны, Петр Порошенко, Пользование мобильными телефонами, Президент Украины.
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