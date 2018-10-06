Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах

Украинцы предлагают внести поправку в правила дорожного движения, запретив пешеходам пользования средствами мобильной связи. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"Внести поправку в ПДД Украины, которую применило правительство Литвы. Согласно принятым решениям, пешеходы при переходе через дорогу "не должны делать ничего такого, что отвлекало бы их внимание от окружения и ситуации на дороге, включая пользование средствами мобильной связи", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции - Григорий Посудевский.

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