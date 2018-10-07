День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты

Сегодня, 7 октября, в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники образования. Также, ежегодно 5 октября в более 100 странах мира отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 году как Всемирный день учителя (World Teaches 'Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования - день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

На сегодняшний день в Украине в системе среднего образования насчитывается 440 тысяч учителей, значительная часть которых являются людьми предпенсионного возраста, и существует большая проблема привлечения молодежи в отрасль.

В ближайшее время в Украине введут интернатуру для учителей - будущие педагоги (бюджетники и контрактники) должны будут отработать год в школе под руководством опытных наставников. Это сделают для того, чтобы молодые учителя адаптировались к работе в школе. Интернатура является одним из вариантов, как компенсировать дефицит практических навыков у студентов педагогических вузов.

Начиная с сентября все украинские первоклассники пошли в Новую украинскую школу. Именно с этого учебного года начнет работать Госстандарт начального образования. За ним, как ожидается, будут учиться 448 000 первоклашек. Согласно новому госстандарту, дети будут учиться 12 лет.

Что именно изменится в 2018-2019 учебном году?

12-лет за школьной партой

Школьный набор 2018 года станет первым, который будет учиться уже 12 лет, по новым стандартам и учебникам.

Как объясняют чиновники, 12-летнее обучение необходимо, чтобы дети освоили новую школьную программу и получили то, чего не было раньше: развитие эмоционального интеллекта, критического мышления, понимание своих чувств, чувств других, умение взаимодействовать в команде, экологическую компетентность, предприимчивость, инновационность, финансовую грамотность.

Ничего уметь до школы не нужно

В этом году, кроме того, что поступали в школу дети исключительно по месту регистрации и без собеседований, вступили в действие и другие школьные правила.

Например, как в свое время во время прямой линии в "КП в Украине" рассказала советник министра образования и науки Оксана Макаренко, не нужно готовить детей, учить читать и писать. Всему научат уже после начала учебного года.

Без домашних заданий и оценок

Еще одним новшеством, по словам чиновников из МОН, станет отмена домашних заданий для первоклассников. Они появятся уже во втором классе, но не должны занимать более 45 минут времени на выполнение.

Не будет и оценок. Они появятся не раньше следующего класса. Об успеваемости детей будут рассказывать родителям. Оценки появятся со второго по четвертый класс, но не по всем предметам, оценивать будут знания только по математике, естествознанию, чтению и украинскому языку.

Классы будут новенькими

Как обещают в МОН, первоклассники пойдут учиться в классы, которые специально оборудуют согласно требованиям НУШ. Помещения оборудуют новыми партами, досками и прочим, необходимым для самых маленьких.

Кроме, согласно закону, с 2018 года школьники будут учиться по новым учебникам, которые будут бесплатными. Также предусматривается создание сайта с учебниками, где учебники будут в свободном доступе и скачав учебники на планшет, можно будет вполне обходится без тяжеленых рюкзаков.

Привычной продленки не будет

Не будет больше и родительской палочки-выручалочки – привычных групп продленного дня. Об этом тоже рассказали в МОН. Министерство образования и науки разработало новый порядок создания групп продленного дня в учебных заведениях. Группы не убирают полностью, но серьезно меняют правила.

Так, например, больше не будет групп продленного дня, в которые ходили дети разных возрастных категорий, например, из 2-5-х классов. Согласно идее МОН, в группе будут дети, у которых разница в возрасте не больше года. Исключением являются только школы, находящиеся в сельской или горной местности, там по-прежнему смогут создавать группы продленного дня для учащихся разного возраста из-за условий жизни и сложностей по пути домой.

Кроме того, группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями.

Министр образования Лилия Гриневич рассказала об уровне зарплат учителей, указав, что на сегодня они ниже, чем средние на рынке труда.

"В нашей ситуации, когда заработная плата учителя была в среднем 5000 гривен, поднятия на 50%, которое произошло в прошлом году, уже недостаточно. Зарплата ниже, чем средняя на рынке труда", - добавила министр.

В проекте госбюджета на 2019 год вновь заложен 1 млрд грн на модернизацию образовательного пространства начальной школы, а также планируется повышение заработной платы учителям на 9%.