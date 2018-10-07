Парубий: Труд учителя – это искусство, избранное по зову сердца

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает труд учителя искусством, избранным по зову сердца. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня работников образования.

"Быть педагогом – это нелегкий, подвижнический и очень благородный труд, направленный на будущее, это искусство, избранное по зову сердца", - подчеркнул спикер парламента.

По словам Парубия, от педагогов зависит будущий успех их воспитанников, их становление как граждан, преданных родному государству, настоящих специалистов. Председатель ВР отметил, что учителя своим ежедневным неоценимым трудом ума и сердца, терпением, мудростью, профессионализмом обогащают мир знаниями, человечностью, наполняют духовным содержанием жизнь каждого ребенка.

Парубий выразил благодарность педагогам за самоотверженный труд, постоянный поиск, верность профессии и призванию.

Как известно, в Украине День учителя ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. Сегодня в украинском образовательном секторе работает около 850 тыс. педагогов, воспитателей, мастеров производственного обучения, научно-педагогических работников и управленцев. Они занимаются 1,3 млн дошкольников, обучают 3,9 млн школьников и около 3 млн студентов. Президент Украины и премьер-министр Украины также поздравили работников этой профессии с праздником.