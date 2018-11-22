Масштабные учения: на Трухановом острове "ликвидировали" аварию (Видео)

В среду, 21 ноября, состоялась вторая фаза масштабных учений спасателей. По данным ГСЧС, на Трухановом острове отрабатывали спасение человека из воды. Также спасатели провели "ликвидацию" аварии, которая якобы произошла на гидросооружениях Киевской ГЭС. Там зафиксировали форсированный сброс и быстрое поступление огромной массы воды из водохранилища на территорию города. Напомним, масштабные командно-штабные учения спасательных служб с включением сирены и применением большого количества спасательной техники проходят с 20 по 22 ноября в Киеве. Жителей столицы призвали не паниковать и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки маневров.