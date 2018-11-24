Астролог рассказал, когда исчезнут страны и границы

Новости Украины: Астролог заявил, что в эпоху Водолея территориальные проблемы отойдут на второй план.

В скором времени территориальные проблемы Украины отойдут на второй план, а главной задачей станет экономика. Об этом рассказал астролог Влад Росс.

"Мы входим в эпоху Водолея (согласно астрологической концепции, эпоха, в которой будут господствовать учения, представляющие синтез различных вероучений и современных научных достижений – ред.), где территориальное деление уже мало кому будет нужно. В это время вместо обычных войн будут вестись торговые войны, а вместо территориальных претензий появится тенденция к исчезновению границ в принципе", - отметил астролог.

Росс не исключил, что уже через пару сотен лет государств на карте мира не будет.

"Эпоха Водолея – это эпоха, когда исчезают все границы. Возможно, что уже через пару сотен лет вообще никаких государств в нашем привычном понимании не будет, а вместо этого будут города-государства: Нью-Йорк как город-государство, Киев как город-государство и так далее. А границ между государствами не будет", - рассказал он.