Представитель президента в АРК рассказал информацию об украинских моряках

Новости Украины: Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что нескольких раненых украинских моряков перевезли в Москву.

Нескольких украинских моряков, раненых при обстреле и захвате российскими силовиками украинских артиллерийский катеров и рейдового буксира ВМС в районе Керченского пролива, отправили в Москву, сообщил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Известно, что нескольких раненных перевезли в Москву", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".

Б.Бабин подчеркнул, что российская сторона говорит о троих раненых, Киеву известно о шести пострадавших.

Он сообщил, что по некоторой информации троих украинских моряков прооперировали, у них осколочные ранения.

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порту Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.