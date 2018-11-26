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В городах Украины проходят акции протеста у генконсульств РФ

В городах Украины проходят акции протеста у генконсульств РФ
12:32 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: dumskaya.net

Новости Украины: Во Львове, Харькове, Киеве и Одессе в связи с задержанием украинских моряков в Азовском море прошли акции протеста под зданиями консульства РФ.

Под генконсульством России во Львове провели мирную акцию протеста против агрессии РФ против украинских катеров в Керченском проливе, в Харькове собирается митинг, люди несут шины. Об этом на своей странице в Facеbook сообщил активист ИПЦ "Наше право" Юрий Танасийчук.

На видео, опубликованном на его странице, отмечается, что акция прошла в час ночи. "Нас немного, но корабли будут", - сказал один из активистов, изготавливая бумажного кораблика. Сообщалось, что активистов было около 10, а автобусов с нацгвардейцами - 5 и еще несколько экипажей патрульной полиции.

Участники протестной акции впоследствии сожгли свои бумажные кораблики. Люди призывали львовян присоединяться к ним.

Также митинг у консульства РФ собирается и в Харькове. Люди принесли шины. Само здание охраняется правоохранителями. Собравшиеся требуют разорвать дипломатические отношения с Россией. Перед входом в генконсульство лежат покрышки и установлена палатка «Национального консульства».

 

Националисты зажгли файеры и начали бросать их через забор. В результате на территории генконсульства вспыхнул пожар. Также, активисты зажгли шины.

В Одессе под генконсульство России принесли "окровавленные" тельняшки. Об этом сообщает "Думская". Ночью патриоты повесили на ворота консульства запятнанные красной краской тельняшки — намек на кровь, которую пролили сегодня украинские моряки.

Акцию провели также и под посольством РФ в Киеве. Некоторые из пришедших кидают дымовые шашки на территорию дипломатического ведомства. Также у центрального входа принесли шины, а на забор выставили бумажные лодочки. Ранее сообщалось, что возле посольства собрались около 20-30 человек.

 

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

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Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порту Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.

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Киев, Одесса, Харьков, Львов, Акции протеста, Освобождение, Активисты, Здания генконсульства РФ, Треблвание, Задержание украинских моряков, Ранены украинские моряки.
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