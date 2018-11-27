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Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать

Рождественский пост 2018: что категорически запрещается делать
14:50 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Рождественский пост в 2018 году начнется 28 ноября и закончится 6 января.

Рождественский пост 2018 у православных христиан продлится с 28 ноября по 6 января. Этот период подразумевает очищение тела и души перед светлым праздником Рождества Христова, поэтому все верующие должны в этот период соблюдать определенные запреты.

В первую очередь в Рождественский пост нельзя грешить повседневными грехами. Если в пост мы не будем есть запрещенную пищу, но при этом будем злыми, раздражительными, будем ссориться с ближними, осуждать других – это будет нарушением поста. Пост – это возможность воздержаться не только от пищи, но и от таких моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать в повседневности.

Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Разумеется, православным христианам в Рождественский пост нельзя играть свадьбу. Венчание в это время не совершается. На время поста также следует воздерживаться интимных отношений.

Запреты в еде

Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы
Рождественский пост 2018: ответы на главные вопросы Читать полностью

В дни Рождественского поста строго запрещается употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Также запрещается употребление алкоголя, кроме вина в отдельные дни.

В среду и пятницу нельзя также есть пищу с растительным маслом, еда должна быть термически не обработанной - это называется сухоядением. В эти дни допустимо употребление хлеба, сухарей,орехов, сырых или квашеных овощей, фруктов и сухофруктов, маслин, меда, травяных или фруктовых отваров и настоев. Также в эти дни нельзя пить вино.

При этом в Рождественский пост можно и даже нужно причащаться чаще, чем обычно. Так как пост – это время, которое способствует подготовке к причащению.

Рождественский пост 2018: история и традиции

Что можно делать

А вот крестить детей и взрослых в рождественский пост можно. При чем в любой день поста. Также не запрещается во время поста делать предложение руки и сердца (но не венчаться). 

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